El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó que "no es mala idea" adelantar elecciones en el país pero, por el momento, "no ha pensado" en esta posibilidad. "No está en mi carpeta el asunto. Pero tal vez en algún momento no sea mala idea", dijo el mandatario en una entrevista con BBC. "Siempre existe esa posibilidad, pero no la he pensado", agregó Moreno.

En este contexto, el presidente de Ecuador defendió las medidas económicas adoptadas por su Gobierno y que llevaron a las fuertes protestas que se registran en el país. Las medidas incluyen la eliminación de los subsidios a los combustibles que, a su juicio, benefician "a los más ricos".

"Es una medida justa, que beneficia a los más pobres y va en detrimento de aquellos que se han estado beneficiando de un subsidio de lo más injusto", ha apuntado el presidente de Ecuador. "Es un subsidio que beneficiaba a los más ricos y a quienes traficaban con el esfuerzo de los ecuatorianos para subsidiar el diesel y la gasolina", ha hecho hincapié Moreno.

El presidente explicó que en Ecuador se consumen sobre todo diesel y gasolina, que es necesario importar a precios internacionales y que se vende a menos de la mitad de su costo.

Además, Moreno aseguró que el Gobierno tenía previsto que se desencadenaran las protestas tras la aprobación de las medidas de austeridad porque el ex presidente Rafael Correa y antiguos colaboradores suyos habían estado en Venezuela y los indígenas ecuatorianos "no tienen por costumbre ser agresivos".

Mientras tanto, movimientos sociales y sindicatos, liderados por los indígenas, declararon una huelga nacional. Las calles estaban casi vacías y algunas empresas cerradas en la capital Quito y otras ciudades, en el séptimo día de protestas, en las que hubo saqueos y ya se cuentan dos muertos, decenas de heridos y más de 700 detenidos.

Las violentas protestas en Quito llevaron a Moreno a trasladar el su gobierno a la ciudad costera de Guayaquil, y a dictar además un toque de queda entre entre las 20:00 y las 05:00 horas, de lunes a domingo.