El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, cerró cualquier posibilidad de entablar un diálogo con el primer mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, pues considera que el presidente estadounidense no merece respuesta alguna de su parte.

"No considero a Trump una persona con la que merezca intercambiar mensajes, no tengo ninguna respuesta para él y no le responderé", destacó el ayatolá iraní.

Asimismo, el máximo guía de Irán afirmó que la nación persa no confía en el Gobierno estadounidense por lo que no se plegará a concretar ninguna reunión con el país norteamericano.

"La República Islámica no confía en Estados Unidos y no va a repetir de nuevo la amarga experiencia que obtuvo de las anteriores negociaciones con EE.UU.", puntualizó.

La relación entre EE.UU. e Irán ha venido en detrimento desde la abrupta salida de la administración estadounidense del Pacto Nuclear del Grupo 5+1, por decisión de Donald Trump, el 8 de mayo de 2018.