El líder supremo iraní, ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, rechazó la oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un diálogo sin condiciones para mejorar los lazos bilaterales, a la vez que responsabilizó al propio Gobierno de Irán por una mala gestión económica, tras la reimposición de las sanciones estadounidenses contra el país.

"Los estadounidenses plantean dos cosas además de las sanciones: una es la guerra y la otra, la negociación", declaró el religioso.

"Nos amenazan con la sombra de la guerra para que los cobardes teman. Una última palabra para nuestra gente: No habrá guerra, y no habrá ninguna negociación con EE.UU.",aseveró el líder de la República Islámica en su página web oficial khamenei.ir.

Washington volvió a imponer sanciones tras abandonar el pacto internacional firmado en 2015 destinado a frenar el programa nuclear iraní a cambio de un alivio de las medidas punitivas.

Trump amenazó también con castigar a las empresas que sigan operando con Irán.

"Prohíbo mantener conversaciones con Estados Unidos (...) Nunca es leal a sus promesas en las conversaciones", dijo Jamenei.

"La retirada estadounidense del acuerdo nuclear es una clara prueba de que no son confiables", argumentó. No obstante, descartó una guerra con EE.UU.: "Ellos (los estadounidenses) están exagerando la posibilidad de una guerra con Irán. No habrá una guerra (...) Nunca hemos comenzado una guerra y no se enfrentarán militarmente a Irán".

Jamenei criticó al gobierno del presidente Hassan Rouhani, un clérigo pragmático que firmó el acuerdo de 2015 para poner fin al aislamiento político y económico de Irán.

"Más que las sanciones, la mala gestión económica (del gobierno) está presionando a los iraníes comunes (...) No lo llamo traición sino un gran error en la gestión", dijo Jamenei, según la televisión estatal.