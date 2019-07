El Gobierno británico está trabajando con el supuesto de que la Unión Europea no renegociará los términos pactados para el Brexit, ante lo cual está acelerando los preparativos para abandonar el bloque el 31 de octubre sin acuerdo, según informaron ayer varios altos cargos de la nueva administración británica.

Boris Johnson, quien asumió como primer ministro del Reino Unido con la promesa de resolver "de una vez por todas" el Brexit para finales de octubre, tiene la intención de llegar a un nuevo acuerdo de salida con la Unión Europea (UE), aunque Bruselas sigue repitiendo que lo pactado con la ex primera ministra Theresa May "no se renegocia".

El principal partidario de la salida, Michael Gove, a quien Johnson puso a cargo de los preparativos para el Brexit sin acuerdo, publicó escribió en el periódico Sunday Times que el Gobierno haría "esfuerzos ingentes" para lograr un acuerdo mejor con la UE.

"Todavía esperamos que cambien de opinión, pero debemos actuar asumiendo que no lo harán (...) (Un Brexit) sin acuerdo es una perspectiva muy real y debemos asegurarnos de que estamos preparados para ello", escribió Gove.

"Hacer planes para (un Brexit) sin acuerdo es ahora la prioridad número uno del Gobierno", dijo, añadiendo que se logrará obtener "cada penique que se necesite" para una salida no pactada.

Gove dijo que el Gobierno lanzará "una de las mayores campañas de información pública en tiempos de paz que ha visto este país " para preparar a las personas y a las empresas para una salida sin acuerdo.