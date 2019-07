El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador nombró al hasta ayer subsecretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez como nuevo titular de esa cartera, tras aceptar la renuncia del secretario Carlos Urzúa Macías.

López Obrador señaló que Herrera Gutiérrez "es un profesional en Economía, con virtudes de humanismo y honestidad. Es de toda mi confianza".

Urzúa renunció ayer mediante una carta que publicó en su cuenta de Twitter, en la que agradeció al presidente López Obrador la oportunidad de servir a México.

El renunciante explicó que "han habido muchas" discrepancias en materia económica , algunas de ellas, detalló, "porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento".

En su respuesta el presidente López Obrador envió un duro mensaje al asegurar que Urzúa "no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años"

"Como es un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias.. no se puede poner vino nuevo en botellas viejas", agregó.