Una ley de amnistía para personas involucradas en el crimen organizado pero no hayan cometido crímenes de lesa humanidad coronará un proceso de "justicia transicional", dijo Olga Sánchez Cordero, designada como titular de la política interna del próximo Gobierno de México. "La ley de amnistía llegaría prácticamente al final del proceso, no sería de saque; sería al final del proceso de justicia transicional, después de un proceso de verdad y justicia, como uno de los mecanismos de no repetición" de crímenes, dijo Sánchez Cordero en el marco de un foro financiero.

La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como próxima titular de la cartera de Gobernación (Interior), dijo que la amnistía de esa "justicia transicional", para encarar la situación excepcional que atraviesa el país con apoyo internacional, podría abarcar a campesinos, jóvenes y mujeres indígenas, que hayan sido coaccionados por organizaciones de delincuentes.

Sin embargo, los delitos de homicidio, secuestro, violación sexual o trata de personas, hechos de sangre o cometidos por agentes del Estado, no serán amnistiados, precisó la futura funcionaria.