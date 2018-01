El ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva afirmó, mediante una videoconferencia en una reunión de la FAO, que los esfuerzos para impedir que sea candidato a las elecciones presidenciales tan solo lo hacen más fuerte.

"No quieren que sea candidato porque cuanto más me acusan, cuanto más me persiguen, más subo en los sondeos”, menifestó Lula en una intervención transmitida a un congreso sobre la lucha contra el hambre de la FAO en Adís Abeba.

En las últimas horas, la defensa de Lula entregó el pasaporte del ex mandatario a las autoridades tras el pedido del juez Leite, quien le prohíibió la salida del país a Lula, Luego que el Tribunal de Apelación confirmó su condena y la extendió a 12 años de prisión.

“La decisión será impugnada porque es incompatible con la Constitución”, expresó Cristiano Zanin Martins, abogado de Da Silva, tras la ratificación de la condena.

El ex jefe de Estado tiene que responder en total por siete juicios vinculados con la causa anticorrupción Lava Jato. En el primero, fue condenado a nueve años y medio el año de cárcel en primera instancia el año pasado, antes de que el tribunal de segunda instancia rechazara este miércoles su apelación y aumentara la pena a 12 años.

A pesar de las causas de corrupción, el mandatario quiere volver a ser candidato en las elecciones de octubre de este año y es el favorito, según las encuestas. De acuerdo a estos sondeos, Lula da Silva ganaría los comicios por gran diferencia, por lo que no llegaría al eventual balotaje con el diputado conservador Jair Bolsonaro