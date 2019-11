El ex presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da SIlva recuperó hoy su libertad, después de 580 días preso, tras ser detenido en abril de 2018 para cumplir una condena de 8 años y 10 meses por corrupción, según determinó la justicia de ejecución penal de la ciudad de Curitiba, estado sureño de Paraná.

En la Argentina, el presidente electo, Alberto Fernández, celebró la decisión judicial y, sin nombrarlos, comparó la situación con los detenidos con prisión preventiva por causas de corrupción durante el kirchnerismo.

La decisión de liberar a Lula fue tomada por el juez Danilo Pereira Jr. aceptara el pedido de los abogados del exmandatario, de 74 años.

Ayer, el Supremo Tribunal Federal de Brasil había fallado, por una ajustada mayoría de 6 contra 5, a favor de que ningún preso deba empezar a cumplir su sentencia hasta que haya agotado todos sus recursos jurídicos.

Hasta ese momento, la jurisprudencia brasileña determinaba que podría ser encarcelado quien tuviese una condena confirmada en segunda instancia, como era el caso de Lula. Tras el fallo del STF, el ex presidente podrá esperar que se termine de definir su inocencia o culpabilidad en libertad.

El propio Lula celebró la decisión judicial con un video que subió a sus redes sociales, en el que se lo ve haciendo ejercicio como Sylvester Stallone en su saga "Rocky".

El líder del PT fue encarcelado el 7 de abril del año pasado, en el marco de la causa Lava Jato que investiga un gigantesco entramado de coimas alrededor de la empresa constructora Odebrecht, la petrolera estatal Petrobras y otras contratistas del Estado.

Lula fue condenado a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero por recibir, como parte de una coima, un departamento tríplex en San Pablo para ayudar a una empresa constructora. Sin embargo, en abril de este año su condenda había sido reducida a 9 años por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil.

El presidente electo de Argentina había reclamado en numerosas ocasiones su liberación y ayer festejó en las redes sociales el fallo del STF. "El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido que las condenas a prisión solo son ejecutables una vez que hayan quedado firmes", expresó Fernández en sus redes sociales.

Pero el presidente electo no se quedó solo en la celebrar la posibilidad de que Lula quede libre, si no que expuso que lo que determinó el Supremo Tribunal Federal de Brasil quiere que suceda en Argentina, lo que provocaría que varios ex funcionarios del kirchnerismo hoy detenidos puedan quedar libres.

"Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años. ­Valió la pena la demanda de tantos! #LulaLivreAmanhÆ!", cerró el mandatario electo en su mensaje en las redes.

