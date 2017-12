El ex presidente braslieño Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en las encuestas para ganar las elecciones de octubre próximo, acusó a sectores empresariales de alentar el "terrorismo económico" en contra de su candidatura.

"No me importa que el mercado haga terrorismo. Primero, porque no voy a pedirle votos al mercado, aunque el mercado me va a necesitar más a mí que yo al mercado", dijo Lula en Vitoria, capital del estado de Espírito Santo, donde inicio su tercera caravana regional del año, ante miles de personas.

El ex presidente (2003-2010) se refirió también a las últimas encuestas del fin de semana de Datafolha, que le otorgan la victoria en primera y segunda vuelta, citando una frase del ex director técnico de la selección Mario Lobo Zagallo: "Ahora me van a tener que tragar".

Datafolha colocó al líder del Partido de los Trabajadores como vencedor por entre 15 y 25 puntos frente al ultraderechista Jair Bolsonaro, la ambientalista Marina Silva y el conservador gobernador paulista, Geraldo Alckmin.

Sin embargo, el interrogante de la candidatura de Lula depende de la Justicia.

En caso de que el tribunal regional 4 de Porto Alegre confirme antes de setiembre su condena de primera instancia por corrupción a 9 años y 6 meses de prisión dictada por el juez Sérgio Moro, su candidatura estará inhabilitada en virtud de la ley de la Ficha Limpia.

Lula se refirió en el acto a los informes de la corredora de acciones XP Investimentos que publicó una encuesta entre sus clientes apuntando una devaluación y una baja en las acciones de la Bolsa de Valores de Sao Paulo (Bovespa) en caso de una victoria del PT.

Por eso, el ex presidente recordó en su discurso que en 2002 fue llamado "Lulinha paz y amor" por haber escrito la "Carta al Pueblo Brasileño" en la cual iba a respetar los acuerdos macroeconómicos vigentes. "No tengo el apoyo de la cadena Globo, de los banqueros ni de los empresarios. Pero tengo una cosa sagrada que es el apoyo del pueblo brasileño", dijo el ex presidente.