El presidente francés, Emmanuel Macron, mostró firmeza contra los ferroviarios franceses en huelga, que hoy realizarán el quinto de los 36 paros programados en tres meses, al sostener que “llegaremos hasta el final” de la reforma, en declaraciones al canal televisivo TF1.

“Quiero cambiar muchas cosas, y para mí no hay descanso. Pero pregunte a los que están en paro si vamos demasiado rápido para que encuentren trabajo. Pregunte si vamos demasiado rá- pido a las personas que se sienten atrapadas en sus barrios, en sus pueblos, [que sienten que] sus hijos no tienen los mismos medios que los demás. No vamos demasiado rápido para ellos” dijo el mandatario, que resaltó que “hay inquietudes, son legítimas y las escucho” en la entrevista hecha en vísperas del primer aniversario de su presidencia.

Desde principios de abril, una oleada de huelgas paraliza por días una gran parte del tráfico ferroviario en Francia, lo cual ha afectado a muchos viajeros y ha derivado en anulaciones de trenes entre Francia y los países vecinos.

El conflicto sobre la reforma de la empresa estatal Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), todavía no ha sido solucionado. “La SNCF seguirá siendo 100% pública”, aseguró Macron, citado por la agencia de noticias DPA, zanjando los argumentos que hablaban de su privatización debido al elevado endeudamiento de la empresa.

Hasta el momento, Macron había delegado la comunicación sobre este tema en el primer ministro, Édouard Philippe.

El gobierno quiere reformar la SNCF para disminuir sus costos, aumentar la competencia privada que permite la legislación europea y que incluye una polémica modificación del estatuto laboral de los ferroviarios.

Ante el proyecto de reforma impulsado por el Ejecutivo galo, los ferroviarios anunciaron una serie de 36 días de paros entre abril y finales de junio. Hoy y mañana sábado realizarán la quinta y sexta huelga, que afectará a la mayoría de los trenes que circulan en el país y anulará las conexiones con España e Italia, pero mantendrá servicios mínimos con Bélgica, Holanda y Alemania, informó la empresa, de acuerdo con la agencia de noticias EFE.

En la jornada de huelga precedente, el 9 de abril, reinó el caos, con estaciones atestadas de pasajeros bloqueados y autopistas con largos atascos, que en la región de París superaron los 400 kilómetros, más del doble que en condiciones normales.

Según cálculos de la dirección de la SNCF, las huelgas ya han costado 100 millones de euros a sus cuentas e importantes problemas de abastecimiento a empresas del país, ante la escasez de trenes de mercancías.