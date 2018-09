El presidente de Francia, Emmanuel Macron, apeló en la Asamblea General de la ONU al "diálogo" y al "multilateralismo" para enfrentar las distintas crisis internacionales, después de que el estadounidense Donald Trump reafirmase ante el mismo plenario su compromiso de "América First" (América Primero)."¿Qué solucionará la situación en Irán y qué ha empezado realmente a estabilizar el país?", preguntó el galo a modo de reflexión ante el plenario, en referencia al acuerdo nuclear con Irán, del cual Francia fue uno de los signatarios, junto con Alemania, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que se apartó hace pocos meses. "¿La ley del más fuerte? ¿La de la presión? No", indicó Macron después de que su homólogo estadounidense, apostase por "aislar al régimen iraní".

El mandatario francés fue más lejos en su discurso de oposición al líder estadounidense. "No firmemos acuerdos comerciales con los poderes que no respetan el Acuerdo de París", indicó respecto del pacto sobre el cambio climático abandonado hace meses por Trump. También se refirió al conflicto entre Israel y Palestina, y aseguró que "no hay alternativa creíble a la solución de dos Estados".