El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que en las próximas horas presentará pruebas del "ataque electromagnético" que habría provocado el último apagón a nivel nacional en el país sudamericano. "Sufrimos un ataque electromagnético del alta factura, no es el primero, solo que esta vez los enemigos de la patria lograron desconectar el sistema, pero ya estamos en fase de estabilización", ha dicho. Asimismo, ha destacado la "conciencia superior" del pueblo venezolano para hacer frente a estas situaciones y ha recalcado que el país "está bajo asedio, agresión permanente", según ha informado la agencia estatal venezolana de noticias, AVN. "No han podido ni podrán con Venezuela, no han podido ni podrán con nuestro pueblo, no han podido ni podrán con la cohesión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana íNadie va a rendir nuestra voluntad absoluta!", ha remarcado.

El corte del suministro registrado el 22 de julio es el cuarto gran apagón que sufre Venezuela en lo que va de año. Esta vez, el Gobierno ha denunciado "un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, principal proveedor de este servicio en el país".

En anteriores ocasiones, el Palacio de Miraflores ha culpado de los apagones a un supuesto "sabotaje" por parte de la oposición venezolana y sus aliados en el extranjero. Los detractores de Maduro, en cambio, lo achacan a la falta de mantenimiento e inversión y a la corrupción.

En tanto, el Gobierno de Rusia ha destacado que la comunidad internacional debe trabajar para fomentar el proceso de diálogo en Venezuela, sumida en una profunda crisis política desde hace meses. "Abogamos por que se desarrollen los contactos que estimulen el diálogo directo entre el Gobierno y la oposición", ha dicho el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El martes, contó que la oposición venezolana, incluidos representantes del autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, han estado en contacto con las autoridades rusas.

La crisis política en Venezuela que se agravó el 10 de enero, cuando el presidente, Nicolás Maduro, decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.

En respuesta, Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la "usurpación", crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres". Ha sido reconocido por Estados Unidos, numerosos países latinoamericanos, así como varios europeos, entre ellos España.

Entretanto, más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años a causa de la crisis humanitaria que sufre la nación caribeña. La ONU advierte de que, si la tendencia continúa, a final de 2019 podrían sumar más de cinco millones.