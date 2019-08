El presidente Nicolás Maduro ratificó que Venezuela se encuentra preparada "para resistir, avanzar y vencer el bloqueo impuesto por Estados Unidos".

En su cuenta oficial en la red social Twitter, el mandatario señaló que la pulseada contra EE.UU. "es una batalla por la Paz de la Patria y el futuro de nuestra irrenunciable independencia", de acuerdo con un reporte de la agencia Prensa Latina.

Más adelante, el mandatario expresó que su país libra "una dura batalla por el derecho a vivir y a existir como nación libre e independiente".

Maduro anunció el martes que hasta el momento se recogieron un millón de firmas en la jornada contra el bloqueo económico norteamericano que desde el pasado 10 de agosto se desarrolla en las plazas Bolívar de todo el país.

La campaña denominada

#No More Trump! #No Más Trump!, concluirá el 10 de septiembre, como rechazo a la orden ejecutiva emitida por el mandatario estadounidense, Donald Trump, con la cual pretende congelar los activos de Venezuela en territorio norteamericano.

En tanto, Maduro recibió al líder espiritual indio y embajador por la paz Sri Sri Ravi Shankar, como parte de los esfuerzos para alcanzar la convivencia pacífica en el país sudamericano.

Ambas personalidades sostuvieron su segundo encuentro en poco más de un mes, tras la reunión desarrollada el 8 de julio último en el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo) para abordar el proceso de diálogo entre el Gobierno bolivariano y la oposición.

"Agradezco la visita del Gurudev Sri Sri Ravi Shankar y su desprendida disposición de ayudar al pueblo venezolano a encontrar los caminos de la unión y la paz nacional, con sus métodos de mediación y su filosofía del arte de vivir. Venezuela es territorio de paz", escribió el mandatario en la red social Twitter.