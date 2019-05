La Fuerza Armada de Venezuela está unida como nunca antes, declaró el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al intervenir ante los militares en el Fuerte Tiuna, sede del poder militar del país ubicada en Caracas. En tanto que el presidente estadounidense, Donald Trump, anticipó que "muchas cosas van a pasar en Venezuela en las próximas semanas".

"Ha llegado la hora de combatir, ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo, y decir que en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, legal, cohesionada, unida como nunca antes, derrotando intentona golpista de traidores que se venden a los dólares de Washington," dijo Maduro, al encabezar acompañado por el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, lo que llamó "la marcha por la lealtad militar a la patria de Bolívar".

El presidente venezolano pidió a los militares una "máxima moral" para "desarmar a cualquier traidor, a cualquier golpista". Y recordó los acontecimientos del martes, cuando "golpistas y traidores" usaron sus armas "para atacar la base" militar La Carlota.

"El 80% de los oficiales y soldados presentes los dejaron solo (a los opositores), se retiraron cuando se dieron cuenta de que les habían engañado", afirmó.

El presidente venezolano acusó a la oposición de buscar "una guerra civil". "¿Esa es la alternativa que le proponen a Venezuela? ¿Asaltar el poder político y desconocer la Constitución? No, no puede ser el camino", subrayó.

Por su parte Trump dijo en una entrevista que la misión de su país es ayudar y que pasarán muchas cosas en Venezuela en las próximas semanas.

"Queremos ayudar a la gente, no estamos interesados en otra cosa que no sea eso. Están muriendo, muriendo de hambre. Es increíble. Hace 25 años era uno de los países más ricos y ahora mueren de hambruna. Mucho va a pasar en las próximas semanas", aseguró Trump.

El mandatario estadounidense habló sobre una posible detención de Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela, y advirtió que "espera que no pase".

"He visto a Guaidó en las calles donde se está asesinando gente. Es muy valiente. He visto todo y desde un punto constitucional está donde debe estar. Capaz que pudiéramos ir y ayudarlo un poco", dijo Trump.

Respecto de las alternativas evaluadas por su gobierno frente a la situación en Venezuela, Trump detalló que algunas opciones "están sobre la mesa", pero prefería no mencionarlas.

"Algunas de las opciones no me gusta mencionarlas, porque son muy duras. Pero las medidas responden a que no tienen comida, no tienen agua, la gente se está enfermando", dijo.