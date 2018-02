El gobierno de Venezuela informó que el presidente Nicolás Maduro asistirá a la octava Cumbre de las Américas, que se efectuará el 13 y el 14 de abril próximo en Lima y cuyo tema central será "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción"."El presidente asistirá puntualmente para defender la soberanía de nuestra América latina y caribeña, y para reunirse con el combativo pueblo del Perú", afirmó el canciller Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter.

La reunión tendrá lugar en momentos en que los países de la región están preocupados por la crisis política y humanitaria que sufre Venezuela. Y será la primera cumbre desde que Donald Trump asumió la Presidencia de EE.UU. aunque aún no está confirmada su asistencia.

"Todavía no tomamos una decisión final sobre si el presidente Trump vendrá o no; depende de su agenda", dijo ayer el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson en Lima. "Que asista Maduro o no no es lo importante; lo importante es que se ha establecido un buen temario para la cumbre", evaluó Tillerson.