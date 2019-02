El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó ayer la posibilidad de abandonar el poder o de convocar nuevas elecciones presidenciales, porque "no acepto ultimatums de nadie".

En una entrevista con un canal español de televisión, Maduro aseguró que el presidente estadounidense, "Donald Trump ha impuesto a Occidente una política equivocada" sobre Venezuela, y afirmó: "No nos vamos a someter".

Trumo reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de la República debido a que considera que las elecciones del pasado 20 de mayo carecen de credibilidad.

"En Venezuela hay un solo presidente en ejercicio, que tiene las facultades económicas, militares. Si saco un decreto, todos lo cumplen, la banca, el salario, si doy un mandato a la FAN, se activan", dijo Maduro.

En el marco de estos dichos es que Maduro indicó que "todos los días John Bolton nos dice que la opción militar está sobre la mesa. A mí me gusta decir, si quieres la paz, prepárate para defenderla. Nosotros nos estamos preparando".

"Ellos quieren volver al siglo XX, de golpes de Estado militares", dice Maduro, quien volvió a señalar a Washington como el que planeó el intento de atentado con drones el pasado 4 de agosto. "El atentado contra mí se autorizó en la Casa Blanca", dirigido "desde Bogotá con el apoyo logístico del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos".

Además criticó la determinación de líderes europeos que le dieron un plazo de ocho días a Maduro para llamar a nuevas elecciones presidenciales libres o de lo contrario reconocerían a Guaidó como presidente interino. "No aceptamos ultimátums de nadie. Es como si yo le dijera a la UE: Le doy siete días para reconocer a la república de Cataluña", señaló.

Respecto de la posibilidad de convocar a elecciones presidenciales anticipadas aseguró que "no me niego a convocarlas, hay elecciones en 2024. No nos importa para nada lo que diga Europa de Venezuela, Europa que se encargue de sus problemas como el desempleo o la migración".

Consultad sobre si creía probable que la situación actual en Venezuela termine en una guerra civil, el mandatario respondó que "nadie puede contestar ahora mismo con certeza, todo depende del nivel de locura y de agresividad del imperio del norte".