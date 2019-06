El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, aseguró que pondrá su cargo "a disposición" si las dos fuerzas que forman el gobierno, la Liga, de Matteo Salvini, y el Movimiento Cinco Estrellas, de Luigi Di Maio, no terminan con los cruces y tensiones al interior del Ejecutivo. "Las fuerzas políticas que tienen la mayoría deben ser plenamente conscientes de su responsabilidad. Quiero ser claro con los ciudadanos: si no hay una clara asunción de responsabilidad como pido, y si los comportamientos no son coherentes, pondré mi mandato a disposición del presidente de la República", planteó Conte en un mensaje a los italianos.

El primero en responder de forma positiva al ultimátum de Conte fue el vicepremier Salvini, quien planteó en redes sociales:"La Liga está pronta. Vamos adelante si todos mantienen la palabra, no tenemos tiempo que perder". Minutos después llegó también el apoyo del otro vicepremier, Di Maio, quien a través de Facebook aseguró que "esta es la única coalición de mayoría posible, seguimos adelante con lealtad y coherencia".

Conte reclamó a las dos fuerzas del gobierno que trabajen en un clima de "leal colaboración" y las exhortó a dar una respuesta "clara, rápida e inequívoca" sobre el futuro de la coalición. El mensaje de Conte se dio en medio de las tensiones dentro del gobierno de coalición por las posturas encontradas entre la Liga y el Cinco Estrellas sobre política económica e inmigración, exacerbadas durante la campaña al Parlamento europeo de fines de mayo.