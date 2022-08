El tiro libre era adentro del área. El campo de juego estaba pesado. La pelota, más todavía. En la barrera, a solo cinco metros, había seis jugadores de Juventus. Más de la mitad del equipo. "(Eraldo) Peci no me la quería pasar. Me decía: '¿Cómo tiras desde aquí?'", recordaba Maradona. Diego miró el arco y le dijo: "Está bien, no te preocupes, voy a hacer el gol". Y así fue el tanto imposible que iba a venir segundos después. Uno de sus más memorables, que ahora cuenta con su propio mural en el histórico Quartieri Spagnoli.

Este lunes, la ciudad italiana de Nápoles inauguró un nuevo mural del astro argentino en honor a su gol a la Juventus en 1985, una obra de arte en pintura sobre una obra de arte en el fútbol. El mural fue realizado por un argentino radicado en tierras napolitanas, cuyo nombre no trascendió.

La obra se encuentra en el Quartieri Spagnoli, uno de los centros turísticos más visitados de la ciudad, donde se estima que asisten alrededor de siete mil personas por día para homenajear al astro futbolístico en una zona donde se hallan santuarios y pinturas en su honor.

El nuevo mural de Maradona en Nápoles

"Los Quartieri Spagnoli viven un boom turístico desde hace unos años, pero nunca había visto tanta gente como este verano", señaló el propietario de un restaurante al medio La Repubblica.Una empleada que trabaja en el Mausoleo de Maradona le agregó también al medio que las camisetas del Diez se venden en cuestión de segundos.

Las visitas en homenaje a Maradona

Entre las 7.000 personas que visitan diariamente los Quartieri Spagnoli van, en ocasiones, personas muy importantes. La última en hacerlo fue Adriano Galliani, ex presidente del Milan y actual CEO del Monza, club que en 2015 estaba casi extinto pero que, tras la llegada de Silvio Berlusconi y Galliani ascendió, por primera vez en su historia, a la Serie A.

"No se podía dejar de homenajear al gran Diego”, dijo Galliani, quien se acercó a uno de los santuarios de Maradona para rendirle homenaje con una camiseta del Monza que lleva el número 10.

Recientemente pasó por allí el entrenador portugués José Mourinho, exDT del Inter y ahora en Roma, para rendir homenaje al Diez. Como muchos fanáticos, "The Special One" dejó un ramo de flores para recordar al futbolista argentino en la previa del partido contra el Napoli.

Una de las imágenes más míticas de los Quartier Spagnoli es la de Maradona corriendo con la camiseta del Nápoli y la cabellera al viento. Junto a ella hay una gigantografía de tres imágenes del Diego, con sus tres amores: Nápoli, Boca y la Selección Argentina. Alrededor, miles de cuadros, fotos y pósters con su cara y su juego. En las paredes, cartas, stickers y dedicatorias para uno de los más grandes de todos los tiempos. Ahora, un nuevo mural, un nuevo recuerdo. Una leyenda que nunca morirá.