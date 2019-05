La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, accedió a fijar un calendario para su dimisión una vez que se vuelva a votar el acuerdo del Brexit, a principios de junio, según afirmó el presidente del grupo parlamentario del Partido Conservador, Graham Brady. May se comprometió en marzo a dimitir si el Parlamento aprueba el pacto sobre los términos de salida del país de la Unión Europea (UE), pero todavía no aclaró su futuro en caso de que la Cámara de los Comunes vuelva a rechazarlo.

Brady detalló que se reunirá con la primera ministra para fijar la fecha de unas primarias en el Partido Conservador una vez se haya celebrado la primera votación en el proceso de trámite del proyecto de ley del Brexit, en la primera semana de junio, una legislación que en la práctica supone aprobar el pacto con Bruselas. "Volveremos a reunirnos tras la segunda lectura de la ley (primera fase del trámite parlamentario) a fin de acordar un calendario para la elección de un nuevo líder del Partido Conservador", dijo el presidente del Comité 1922, que agrupa a los diputados conservadores sin cargo en el Gobierno.

Brady avanzó que la reunión con May para convocar unas primarias se producirá tanto si la Cámara de los Comunes vota en favor de la citada ley del Brexit como si la rechaza. Si la primera ministra dimite como líder de su formación, puede mantenerse al frente del Ejecutivo hasta que se celebraren esas primarias. El Gobierno mantiene desde principios de abril conversaciones con la oposición laborista para tratar de obtener su respaldo a los términos de salida de la UE, que May acordó con Bruselas.