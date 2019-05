La primera ministra británica, Theresa May, anunció a los legisladores que mañana publicará el proyecto de ley sobre el acuerdo del Brexit, para que tengan tiempo de “estudiarlo”, pidió al líder laborista, Jeremy Corbyn, que haga un gesto de compromiso con la nueva propuesta y reconoció que su oferta constituye “la última oportunidad” para salvar el acuerdo.

La premier pidió a los parlamentarios que apoyen la tramitación de esta legislación, que podrán enmendar a su gusto, para asegurar así la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) antes del receso veraniego, después de que el tratado negociado con los Veintisiete fue rechazado en tres ocasiones previas.

La líder conservadora, que afronta enormes presiones para que dimita, reiteró las diez promesas ya hechas el martes a los diputados a cambio de que aprueben el texto legislativo, entre ellas votar si se celebra un segundo referendo. Esta concesión desató irritación en sus filas mientras entre los laboristas hizo circular la sospecha de que a estas alturas la premier carece de autoridad para cumplir sus promesas, por lo que solo se trata de esperar sentados su derrota.

“Estudiaremos seriamente los detalles de la nueva oferta cuando sean publicados, pero no vamos a dar nuestro apoyo a lo que no es más que el viejo plan con un nuevo envoltorio. Está claro que este gobierno débil y en fase de desintegración no puede cumplir con sus compromisos”, dijo ayer el líder de la oposición, Jeremy Corbyn.

El proyecto de ley del acuerdo de retirada de la UE debía en principio votarse una vez los Comunes ratificaran el pacto sellado con Bruselas, pero, como esto no ocurrió, la jefa del Gobierno decidió impulsar la legislación como otra vía para secundar el tratado.

Sin embargo, tanto la oposición laborista como buena parte de los “tories” adelantaron o que votarán en contra del texto. May le escribió a Corbyn para decirle que ella ya se ha comprometido al proponer que se someta a votación la posibilidad de celebrar otro plebiscito, con el que los ciudadanos del Reino Unido confirmarían o rechazarían los términos finales del divorcio con Bruselas.