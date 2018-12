La primera ministra británica, Theresa May, consiguió sortear con éxito la moción de confianza impulsada por los diputados del Partido Conservador que rechazan su plan para que Gran Bretaña salga de la Unión Europea, en una de las semanas más complejas para la definición del Brexit.

Por 200 votos contra 117 .May consiguió la ratificación, lo que significa que seguirá siendo la líder de su fuerza y tendrá el apoyo unánime de la bancada oficialista para seguir al frente del gobierno. El resultado fue recibido con aplausos de los parlamentarios conservadores que mantienen un apoyo cerrado a la primera ministra ya que la fuerza oficialista no podrá iniciar una nueva moción de confianza contra May durante un periodo de doce meses.

La mayoría de los parlamentarios conservadores la respaldó en una votación secreta después de que la premier les asegurara que dimitirá antes de las elecciones de 2022. May le dijo a los legisladores que le hubiera gustado liderarlos en la próxima elección, pero aclaró: "Me doy cuenta de que al partido le gustaría que un líder diferente los lleve a esas elecciones".

En la puerta de la residencia de gobierno en Downing Street, May dijo a la prensa que estaba satisfecha con el resultado, aunque reconoció que un número "significativo" de diputados de su partido habían votado contra ella. Sin embargo, May argumentó que el resultado favorable la invitaba a renovar su confianza y sus objetivos como lograr el Brexit, aprobado en referéndum tras una campaña en la que se habló de recuperar el control de la moneda, las fronteras y las leyes.

"Lograr fortalecer la economía para garantizar el bien común y poner en primer lugar las necesidades reales de los ciudadano", aseguró la premier acerca de sus metas. Para ello, la jefa del gobierno británico viaja hoy a Bruselas, donde se reunirá con los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea ( UE).

En la capital belga, May buscará "garantías legales y políticas" sobre el mecanismo de seguridad para evitar una frontera "dura" en Irlanda del Norte, el principal obstáculo para que el Parlamento británico apruebe el acuerdo de salida del bloque comunitario alcanzado entre Londres y la UE el mes pasado.

No obstante, la premier volvió a instar a la clase política a comprometerse con los británicos y apoyar su pacto.

Aunque May superó hoy la moción de confianza de su partido con comodidad, son varias las voces dentro y fuera del oficialismo que pusieron en duda su credibilidad.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, calificó de "pírrica" la victoria de May. "Apenas supone una victoria pírrica para la primera ministra, que ahora ha admitido que su tiempo en el cargo es limitado", dijo Sturgeon en declaraciones citadas por la agencia de noticias EFE.