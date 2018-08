Theresa May afirmó que una salida sin acuerdo de la Unión Europea ( UE) "no sería el fin del mundo" y que se están preparando para convertir esa situación no deseada, si se produjera, en un "éxito".

La primera ministra hizo estas declaraciones al llegar a Ciudad de Cabo en una misión comercial de tres días por Sudáfrica, Nigeria y Kenia. Sus palabras se interpretan como una reprimenda a Philip Hammond, su ministro de Finanzas, que la semana pasada dibujó un horizonte oscuro en caso de salir de forma abrupta de la UE y someterse a las normas de la Organización Mundial del Comercio ( OMC). Hammond avisó de que podría aumentar la deuda del país en 88.000 millones de euros anuales para el 2033- 34 y provocar una caída del PIB del 10,3%. "Un impacto de tal magnitud sobre el PIB, de producirse, tendría graves consecuencias fiscales", afirmó.

May ha convocado una reunión especial de su gabinete para el 13 de septiembre para ultimar los preparativos de un hipotético "brexit" sin acuerdo. Estas semanas el Gobierno está publicando una serie de notas técnicas para informar a todos los sectores del país cómo reaccionar ante tal situación. Quiere evitar que el enfrentamiento interno debilite la posición negociadora británica ahora que las conversaciones han entrado en su fase decisiva. El objetivo es llegar a un acuerdo antes del consejo europeo del 18 de octubre para que tanto el Reino Unido como los restantes estados miembros puedan discutirlo y ratificarlo antes de que se consume la separación el 29 de marzo del año próximo.