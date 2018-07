La primera ministra británica, Theresa May, reafirmó su postura respecto al Brexit, pese a la renuncia de dos de sus ministros (el del Brexit, David Davis y el de Exteriores, Boris Johnson) en las últimas 48 horas.

"En los dos años transcurridos desde el referéndum, hemos tenido un animado debate nacional, con puntos de vista contundentes en torno a la mesa del gabinete igual que lo han estado en las mesas de desayuno de todo el país", dijo May en su intervención ante la Cámara de los Comunes.

Según la premier, las dos propuestas formuladas hasta ahora por Bruselas no son aceptables para Londres, ya que ningún primer ministro puede aceptar que se separe a Irlanda del Norte del resto de Reino Unido o que haya que mantener a todo el país dentro de la unión aduanera.

Lo que ahora propone su Gobierno, un acuerdo de libre comercio tras el Brexit, "es un reto para la UE, les exige que piensen de nuevo, que miren más allá de las posturas que han adoptado hasta ahora y acuerden un equilibrio de derechos y obligaciones nuevo y justo". "Es una propuesta que recuperará el control de nuestras fronteras, dinero y nuestras leyes", dijo.

Asimismo, dejó en claro que no prevé ampliar el periodo de negociación con la UE de dos años previsto por la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa ni someter el acuerdo final a un nuevo referéndum. En cuanto a las renuncias de Davis y de Johnson, May elogió la labor en sus respectivas carteras al tiempo que reconoció que no coincide con ellos "en la mejor manera de lograr nuestros compromisos compartidos de honrar el resultado del referéndum".

Consultada por los periodistas por la posibilidad de una moción de censura por parte de diputados descontentos de su propio partido, May respondió: "Buen intento, pero yo todavía sigo con el trabajo de darle a los británicos lo que quieren".