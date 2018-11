Los rebeldes del Brexit en el Partido Conservador reconocieron que no cuentan de momento con el suficiente respaldo para activar una moción de censura contra Theresa May, según reveló el diario conservador The Daily Telegraph.

La premier se enfrenta sin embargo a la ira creciente de los unionistas de Irlanda del Norte, que la acusan de "romper su promesa" y amenazan con retirar su apoyo en el voto decisivo del Brexit previsto para diciembre.

El ala dura de los tories confiaba en reunir los 48 diputados necesarios para impulsar la moción de confianza, pero tan sólo 26 parlamentarios reconocieron oficialmente haber enviado cartas al Comité 1922 (que agrupa a los diputados tories y responsables del proceso de elección del líder), reprobando a la primer ministro por el acuerdo sellado con Bruselas.

Las disputas internas entre los euroescépticos, según "The Telegraph", podrían forzar un aplazamiento de la maniobra de dos o a tres semanas.

En tanto, los 10 diputados del Partido Democrático Unionista (DUP) reclaman al Partido Conservador que "cumpla con su parte del trato" para seguir manteniendo la alianza parlamentaria que hasta ahora tenían.

El portavoz del DUP para el Brexit, Sammy Wilson, advirtió que May no podrá contar con ellos en el voto decisivo del Brexit si permite "una separación regulatoria" de Irlanda del Norte con respecto al resto del Reino Unido.