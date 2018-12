La primera ministra británica, Theresa May, presentará antes del 21 de enero el acuerdo del Brexit cancelado el lunes para que sea votado en el Parlamento e inició una gira por Europa para intentar salvar el proyecto. May aplazó la votación más importante de la Cámara de los Comunes al no conseguir una mayoría parlamentaria para su propuesta de acuerdo del Brexit consensuado con la Unión Europea ( UE).

Theresa May llevará su plan del Brexit a la Cámara de los Comunes "antes del 21 de enero", dijo el portavoz oficial de la primera ministra. También señaló que hará una declaración a la Cámara de los Comunes antes de esa fecha si no se ha alcanzado un acuerdo con Bruselas.

Mientras tanto, la líder conservadora inició una gira por Europa para reunirse con distintos líderes europeos con la intención de reabrir el diálogo e intentar salvar el Brexit.

El primer punto del periplo fue ayer con el primer ministro holandés, Mark Rutte, y la canciller alemana, Angela Merkel, con quien espera reunirse esta tarde en Berlín. May tiene como uno de los principales temas de agenda la resolución de la salvaguarda (backstop en inglés) diseñada para evitar una frontera física con Irlanda del Norte.

Esta definición debe recibir el respaldo de los países del bloque regional pero, al mismo tiempo, es la prenda de negociación para sacar adelante el proyecto del Brexit, mediante el respaldo de los parlamentarios que hoy se oponen a este plan.

Los parlamentarios no quieren un acuerdo temporal de aduanas porque impone diferentes regulaciones en Irlanda del Norte del resto del Reino Unido y corren el riesgo de volverse permanentes.

Sin embargo, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, dijo que el acuerdo del Brexit entre Bruselas y Londres "no se renegociará" y dejó claro que los 27 países miembros no dejarán "sola" a Irlanda. "No hay espacio para renegociar pero sí para una mayor clarificación e interpretación sin abrir de nuevo el pacto", dijo ante el pleno de la Eurocámara.

Por otro lado, los líderes de los cuatro partidos de la oposición, Ian Blackford, Vince Cable, Liz Saville Roberts y Caroline Lucas, han instado a los laboristas a presentar una moción de censura en contra de Theresa May para destituirla.

También exigen a la UE que acepte extender el artículo 50, el proceso que habilita la salida del Reino Unido del bloque comunitario para dar tiempo a un segundo referéndum. También piden al gobierno que comience a preparar la legislación para un referéndum.

Por su parte, el ministro del Brexit, Robin Walker, dijo hoy en una declaración en la Cámara de los Comunes que el gobierno está comprometido a celebrar la votación del Brexit antes del 21 de enero, incluso si no hubiere acuerdo.

Mientras tanto, el líder laborista, Jeremy Corbyn, dijo esta tarde, al abrir el debate de emergencia, que May ha hecho un "lío absoluto" del Brexit y que su acuerdo "está muerto". Consideró que Theresa May "degradó su puesto" ayer al huir de la votación.