La primera ministra británica, Theresa May, afirmó que la semana próxima no habrá una tercera votación en el Parlamento por Brexit, si no cuenta con el "apoyo suficiente" para aprobar un acuerdo de salida de la Unión Europea ( UE).

"Expresé mi frustración ante la incapacidad de tomar una decisión. Pero sé que ustedes están frustrados también. Tienen un trabajo difícil que realizar y no fue mi intención hacerlo más difícil", dice May en una carta a los diputados de la Cámara de los Comunes.

La primera ministra británica se refiere a la reunión mantenida esta semana en Bruselas con los líderes del Consejo europeo para postergar el abandono de la UE por parte del Reino Unido, previsto para el 29 de marzo, informó la agencia EFE.

El Consejo Europeo concedió una extensión hasta el 12 de abril para que el Parlamento apruebe el plan de la primera ministra británica, pero si es rechazado ese plazo se extenderá hasta el 22 de mayo.

En su carta a los parlamentarios, May menciona la posibilidad de que la cámara baja no vote por tercera vez el pacto, que ya fue rechazado en dos ocasiones anteriores. También pide una prórroga del "divorcio" de la UE antes del 12 de abril, lo que obligará al país a participar en las elecciones a la Eurocámara a fines de mayo.

La primera ministra señala que esta es una de las "cuatro claras opciones", junto con la de revocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, pero afirma que esta última posibilidad "traicionaría" el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016.

Las otras dos soluciones son salir de la UE sin ningún tipo de acuerdo en el Parlamento que garantice un periodo de transición, el próximo 12 de abril, o que los diputados aprueben su pacto para romper con la UE el próximo el 22 de mayo.

Por su parte, ciudadanos británicos y extranjeros residentes en el Reino Unido participaran hoy de gran manifestación nacional en favor de un segundo referéndum sobre el Brexit. “Paremos ya esta crisis del Brexit”, dice uno de los eslóganes del grupo “People’s Vote” (voto del pueblo).