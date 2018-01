Una mayoría de los ciudadanos de México y Estados Unidos desea la continuiad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues ha sido "mayormente positivo" para su economía, aunque un número sin precedentes de mexicanos tiene una percepción desfavorable de este país, según reveló un sondeo ayer.

Un 62% en México y 53% en EE.UU. creen que el TLCAN ha sido bueno para la economía

La encuesta del Consejo de Asuntos Globales de Chicago (CCGA) y el grupo Buendía&Laredo mostró que el apoyo público al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está en uno de los niveles más altos en más de una década. Un 62% de los mexicanos y un 53% de los estadounidenses coinciden que el TLCAN ha sido mayormente bueno para las economías de sus respectivos países, aun cuando dentro de Estados Unidos hay más apoyo al acuerdo entre demócrata que entre republicanos. "Al mismo tiempo no hemos visto una caída de apoyo al TLCAN, a pesar de una campaña donde el TLCAN fue un tópico muy prominente donde los candidatos no hablaron de lo bueno del TCLAN sino de cómo iban a renegociarlo", señaló el investigador del CCGA, Craig Kafura. "Esto no fue un fenómeno Trump. Todo el mundo decidió que el TLCAN era malo", añadió. Por comparación, en 2004, el nivel de apoyo al TLCAN era de 44% entre los mexicanos y de apenas 42% entre los estadounidenses. Para 2013, 64% de los mexicanos apoyaba el acuerdo, frente al 52% de los estadounidenses.