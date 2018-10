La canciller alemana, Angela Merkel, no se presentará a la reelección como presidenta de la Unión Cristianodemócrata (CDU) en diciembre y tampoco será candidata a canciller cuando finalice su mandato en 2021.

Así lo anunció Merkel al referirse a los "decepcionantes" resultados en las elecciones regionales del domingo en Hesse, donde los partidos de la gran coalición sufrieron un gran retroceso en las urnas.

"En el próximo congreso de la CDU de diciembre en Hamburgo no me volveré a presentar como candidata a la presidencia de la CDU", señaló Merkel a los periodistas, y añadió que "este cuarto mandato será el último para mí como canciller de Alemania; en las elecciones federales de 2021 no me presentaré como candidata a la Cancillería ni al Bundestag, ni me postularé a ningún otro cargo político".

"La imagen que da la gran coalición es inaceptable", admitió al anunciar su decisión, vinculada a los resultados obtenidos en los comicios regionales, que atribuyó "no al trabajo de nuestros amigos en Hesse" sino a los conflictos internos persistentes de su alianza de gobierno en Berlín. "Las elecciones en Baviera y Hesse deben servir como punto de inflexión para el gobierno de coalición", recalcó Merkel, y consideró que "tenemos que dar vuelta la página". Asimismo, Merkel asumió "la responsabilidad por lo ocurrido desde las elecciones federales" del año pasado, e indicó que su decisión persigue "permitir al Gobierno centrarse en los retos por delante".

La canciller ya había anunciado su decisión a la cúpula de su partido, justo un día después de los comicios en Hesse y apenas dos semanas después de los comicios en Baviera, donde sus socios perdieron su histórica mayoría absoluta.

Merkel está al frente de la CDU desde el año 2000 y renunciar a su liderazgo y a su carrera política supondrá el comienzo de una carrera dentro del partido para sucederla, dicen los analistas.