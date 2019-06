La canciller alemana, Ángela Merkel, sufrió otra vez de temblores en sus manos y piernas en medio de un acto en Berlín. Hace nueve días tuvo un episodio similar por una supuesta deshidratación, y hay preocupación por su estado de salud.

Este jueves Merkel asistió al acto de cese de la ya ex ministra de Justicia alemana Katharina Barley ante el jefe del Estado, Frank-Walter Steinmeier, en la sede de la Presidencia del país. Allí se nombró a Christine Lambrecht como la sucesora de Barley, quien se marcha a Bruselas.

En las imágenes que difundieron medios alemanes puede verse a la canciller intentar contener los fuertes temblores al rodear su cuerpo con los brazos. Luego, rechazó un vaso de agua que le ofreció un asistente. El 17 de julio Merkel cumplirá 65 años.

La situación se da a horas del inicio de la Cumbre del G20 en Japón, de la que Merkel será parte y donde el presidente argentino, Mauricio Macri, espera poder hablar sobre un posible acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

El 18 de junio fue la primera vez que se la vio a Merkel afrontar una situación así en público. Fue mientras sonaba el himno alemán en el marco de la visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Luego de esto, la mandataria europea le restó importancia al episodio y aseguró que se trataba de un cuadro de deshidratación. "Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien", había asegurado.

Alemania, al igual que casi toda Europa, está atravesando estos días una ola de calor con temperaturas ayer de casi 39 grados en algunos puntos del país. Si bien el acto de recibimiento al presidente ucraniano se había realizado en exteriores, esta vez la canciller se encontraba en un ambiente cerrado.