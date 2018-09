La canciller de Alemania, Angela Merkel, llamó a dar pasos significativos en torno a la salida del Reino Unido de la Unión Europea en lo que queda de septiembre, para poder decidir algo definitivo en noviembre sobre el Brexit. En tanto que la primer ministra británica, Theresa May, ratificó que no habrá un nuevo referendo sobre el tema.

"Hoy quedó claro que hasta octubre necesitamos un avance sustancial y que tenemos intención de sacar conclusiones en noviembre", dijo Merkel después de participar en la cumbre informal de la UE.

La canciller constató que las partes ya lograron un gran progreso en el acuerdo sobre el Brexit.

"Hay una serie de posiciones generales, sobre todo, en seguridad interna, colaboración exterior y otras cuestiones", afirmó.

Agregó que todavía queda mucho trabajo en el ámbito de las futuras relaciones comerciales y advirtió que "no habrá compromisos en la cuestión del mercado interno". Mientras tanto, May recalcó que no se celebrará un segundo referéndum sobre el Brexit, al término de la cumbre informal de la UE en Salzburgo. "Abandonaremos la UE en marzo de 2019, no habrá un segundo referéndum", declaró May cuya intervención fue transmitida por el sitio web de la Comisión Europea.

Destacó que los británicos ya han hecho su elección y afirmó que, como primera ministra, tiene la obligación de garantizar que se implemente.