La canciller alemana Angela Merkel y el presidente ruso Vladimir Putin se reunirán en Alemania el próximo sábado 18 de agosto, con el trasfondo del malestar de ambos dirigentes con las políticas que lleva adelante el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El encuentro entre ambos líderes se desarrollará en el palacio gubernamental de Meseberg, en las afueras de Berlín, y en la agenda figuran la guerra en Siria, la violencia en el este de Ucrania y el gasoducto Nord Stream 2, informó el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert.

La última reunión entre ambos líderes fue en el balneario ruso de Sochi en el Mar Negro en mayo, aunque los contactos continuaron. La propia Merkel y el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, se reunieron con el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, en Berlín el mes pasado. También participó en ese encuentro el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valery Gerasimov.

Y aunque el gobierno alemán no lo confirmó, casi con toda seguridad Trump y sus políticas formarán también parte de los temas que tratarán Merkel y Putin en esta reunión. Al respecto, el ministro alemán de Asuntos Económicos y Energía, Peter Altmaier, criticó el impacto sobre la economía de las medidas proteccionistas aplicadas por EE.UU.

En declaraciones al diario "Bild am Sonntag", recogidas por el sitio RT en Español, el ministro alemán de Economía señaló que "esta guerra comercial está destruyendo crecimiento económico y creando nuevas incertidumbres", y agregó que los consumidores se han visto perjudicados por el alza de precios derivada de los aranceles. Asimismo, Altmaier recalcó que la UE no permitirá que Washington dicte con quién puede hacer negocios y aseguró que los veintiocho se mantendrán dentro del Acuerdo Nuclear de Viena para que Irán no pueda construir armas atómicas.

Rusia por su parte afronta nuevas sanciones de EE.UU. en su contra por las derivaciones del "Caso Skripal". El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, advirtió a Trump que éstas podrían ser tratadas como una declaración de guerra económica.