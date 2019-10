El candidato opositor Carlos Mesa rechazó el acuerdo del Gobierno de Evo Morales y la Organización de Estados Americanos (OEA) para que el bloque hemisférico realice una auditoría de los votos emitidos en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre en Bolivia.

"Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos, pactados unilateralmente", dijo Mesa, ex presidente y ex vicepresidente que en los últimos comicios compitió por la plataforma opositora Comunidad Ciudadana, en un comunicado.

Mesa recriminó que el partido gobernante, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y la OEA no han consultado "ni al país" ni a la oposición. Así, ha señalado como condiciones para que la oposición acepte la auditoría que el Gobierno acceda a "desconocer" los resultados oficiales ya anunciados y "la necesaria participación de la sociedad civil".

"Nos debemos a los más de dos millones de electores", dijo.