Debido a los sucesivos tiroteos en Estados Unidos, que preocupen y dividen cada vez más al país, una madre decidió darle clases particulares a su hijo sobre cómo actuar en un tiroteo escolar, y compartió su "realidad aterradora" en redes sociales.

"Una llamada por el intercomunicador dice 'esto no es un simulacro, todos vayan a la esquina y estén muy callados y quietos'. ¿Qué haces?", le pregunta Cassie Walton a su hijo Weston en el video compartido a través de TikTok.

"Me voy a un rincón y me siento", dice Weston, y camina obedientemente a una esquina en su habitación. Con él lleva una mochila con la cara del Hombre Araña. No es cualquier mochila: es una antibalas, diseñadas especialmente para los tiroteos escolares en Estados Unidos.

Según reportó Unilad, más padres como Cassie están comprando mochilas a prueba de balas y preparando a sus hijos después de horribles tiroteos masivos como el de la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas, donde murieron 19 niños y dos adultos.

"Mostrame cómo usás tu mochila antibalas", ordena Cassie, y su hijo cumple: con la mochila se cubre su cara, dejando al descubierto únicamente sus pies. "Muy bien, buen trabajo", aprueba la madre.

"Si tu maestra dice: 'Weston, no necesitas tu mochila. Vamos a la esquina'". "Le digo: 'No, la necesito. Es a prueba de balas''", contesta el niño.

A medida que avanza el video, Weston realiza más ejercicios, siguiendo las indicaciones de Cassie. En un momento ella pregunta: "Si la policía está afuera de la puerta, pero el tirador está en tu habitación, y gritan, '¿Hay alguien ahí?' ¿Qué haces?".

Weston responde diciendo 'Estoy aquí', pero su madre lo detiene rápidamente y dice: "Absolutamente no. No dices una palabra".

Finalmente, Cassie le pregunta a su hijo a dónde iría si puede salir de la escuela. "A casa", responde el niño. "Corre lo más lejos que puedas de la escuela. Mamá te va a encontrar", le instruye la madre.

Desde entonces, el video obtuvo 7 millones de visitas en TikTok, y un usuario escribió: "El mejor consejo que me dio... 'corre lo más lejos que puedas de la escuela'". Otro dijo: "¡Esto es aterrador pero es nuestra realidad Y NO DEBE ser!". Un tercer usuario lamentó: "Esto me hizo llorar".

Tiroteo escolar en Uvalde

Los oficiales de policía admitieron que tomaron la "decisión equivocada" al no irrumpir antes en la Escuela Primaria Robb.

Según Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el tirador Salvador Ramos estrelló su automóvil cerca de la escuela alrededor de las 11:30 am hora local y entró al edificio poco después.

Sin embargo, no fue hasta las 12:51 p. m. que la unidad táctica abrió una brecha en la puerta para entrar y finalmente matarlo.