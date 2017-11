El ex líder militar de las fuerzas croatas en Bosnia Slobodan Praljak murió hoy en un hospital tras ingerir veneno poco después de escuchar cómo el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPYI) confirmaba su condena a 20 años por crímenes de guerra.

Así lo informó la agencia de noticias oficial croata HINA, que agregó que el hecho ocurrió durante la audiencia en la que Praljak esperaba la decisión del Tribunal tras haber recurrido la condena dictada contra él en 2013.

Durante la lectura de la sentencia, el TPYI suspendió temporalmente la audiencia de apelación cuando Praljak aseguró ante los magistrados que había bebido veneno.

Praljak protestó fuertemente contra su condena, defendió su inocencia y después bebió de una pequeña botella.

"He tomado veneno", gritó Praljak, de 72 años, ante el tribunal, versión también sostenida por su abogada, según informaron las agencias de noticias EFE y DPA.

Un video de Euronews muestra que Praljak ponerse de pie e ingrerir el líquido de una botella pequeña.

Inmediatamente después la sesión fue suspendida por el juez Carmel Agius en medio de gran confusión.

Los letrados y secretarios presentes en la sala se levantaron mientras los traductores bloquearon los micrófonos.

El juez ordenó que se corrieran las cortinas del banquillo de los acusados y el líquido fue llevado al laboratorio para su análisis.

En la sala también eran juzgados otros cinco ex líderes políticos y militares croatas de Bosnia.

Los seis acusados habían sido ya condenados en primera instancia en 2013 por crímenes en la ciudad de Mostar, donde los croatas de Bosnia y los musulmanes lucharon entre 1993 y 1994, y la Corte confirmó hoy la sentencia de todos ellos.

Praljak fue comandante del Estado mayor de las fuerzas de Defensa croatas de Bosnia (HVO) y la Corte consideró que ignoró todas las peticiones de ayuda cuando, en verano de 1993, los soldados serbiocroatas persiguieron a los musulmanes en Mostar.

El juez, que reanudó minutos más tarde la sesión, también confirmó la pena de 25 años al ex primer ministro Jadranko Prlic y de 20 años a cada uno de su ex ministro de Defensa Bruno Stojic y el ex militar Milivoj Petkovic.

Asimismo, el ex jefe de la Policía bosniocroata, Valentin Coric, fue sentenciado a 16 años y Berislav Pusic a 10 años, como dirigente de las detenciones forzosas durante la guerra.