Así como ser el segundo hombre más rico del mundo trae muchos beneficios, también puede traer muchos problemas. Uno de ellos es la exposición. Le pasó, por ejemplo, a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, cuando crearon una cuenta en Twitter únicamente dedicada a seguir los movimientos de su jet privado y provocó un pedido desesperado. Lo mismo le sucedió ahora a Bernard Arnault, CEO de Louis Vuitton (LVMH). Su decisión fue más drástica que la de Musk: directamente vendió su avión privado.

En los últimos años, se crearon diferentes cuentas en Twitter con el objetivo de seguir a los aviones de los multimillonarios franceses y hablar sobre la contaminación que provocan. Lo mismo se hizo, por ejemplo, con Elon Musk y Taylor Swift.

Una de esas cuentas es @laviondebernard, que sigue Arnault. Sin embargo, el mes pasado advirtió que el avión privado de LVMH dejó de estar registrado en Francia. "El jet privado de LVMH ya no está registrado en Francia desde el uno de septiembre de 2022. Todavía no se sabe nada de Bernard Arnault ni de LVMH sobre el tema de los jets privados. Entonces, Bernard, ¿nos escondemos?", preguntaba el tweet.

Le jet privé de LVMH n'est plus immatriculé en France depuis le 1er septembre 2022.



Toujours aucun mot de Bernard Arnault ni de LVMH sur le sujet des jets privés.



Alors Bernard, on se cache ? pic.twitter.com/dt5Oajw8zK — laviondebernard (@laviondebernard) September 10, 2022

La pregunta quedó flotando en las redes hasta este miércoles, cuando Arnault fue consultado por Radio Classique. "Efectivamente, con todas estas historias, el grupo tenía un avión y lo vendimos", declaró el magnate. ¿Qué hace ahora para viajar? "El resultado es que ahora nadie puede ver a dónde voy y alquilo aviones privados", contó el CEO de LVMH.

En defensa del avión privado

Muchas de las cuentas que siguen a los jets privados de los multimillonarios apuntan a la contaminación que los vuelos generan, y cuestionan la utilidad de semejante nave para hacer viajes que podrían hacerse en auto, tren o en vuelos comerciales.

Antoine Arnault, hijo del presidente de LVMH, defendió su uso en un programa de televisión la semana pasada. "Este avión es una herramienta de trabajo", dijo en C à Vous de France 5. "«Nuestro sector es hipercompetitivo y un avión privado da a los ejecutivos una ventaja en la carrera por ser los primeros en llegar a un nuevo producto o negocio", continuó. Sin embargo, confirmó que LVMH vendió su avión durante el verano.

En la entrevista radiofónica de este lunes junto a su padre, el menor de los Arnault aseguró que existe otra razón comercial para mantener en secreto los viajes de la empresa: "No es muy bueno que nuestros competidores puedan saber dónde estamos en cualquier momento. Eso puede dar ideas, también puede dar pistas, indicios".

Siguen a los aviones de los ricos

Bernard Arnault, el jefe de la compañía de artículos de lujo LVMH, conocida por Moet, Louis Vuitton y Hennessy, tiene un patrimonio neto de 152.000 millones de dólares, según la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes, superando a Jeff Bezos de Amazon.

El multimillonario supervisa el imperio LVMH, que cuenta con unas setenta marcas de moda y cosméticos, incluidas Louis Vuitton y Sephora. La compañía invirtió 3.200 millones de dólares en 2019 en el grupo hotelero de lujo Belmond, que posee o gestiona 46 hoteles, trenes y cruceros fluviales; y adquirió en 2021 la joyería estadounidense Tiffany & Co por 15.800 millones de dólares.

Los aviones privados de multimillonarios son un objetivo creciente en Twitter

Por encima suyo solo está Elon Musk, quien tuvo un problema similar el año pasado. Un adolescente creó una cuenta de Twitter para rastrear su jet privado. Cuando el jefe de SpaceX y Tesla descubrió el rastreador, que utiliza información de tráfico aéreo disponible públicamente, lo describió como una amenaza potencial para su seguridad.

En busca de cerrarlo, le ofreció al joven 5.000 dólares para cerrar la cuenta de @ElonJet, que fue rechazada. A principios de 2022, el estudiante de la Universidad de Florida le pidió a Musk 50.000 dólares, que el empresario y el hombre más rico del mundo rechazó. Sin embargo, sigue con miedo: "No me gusta la idea de que un loco me dispare".