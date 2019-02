El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscará en la cumbre de la próxima semana con el líder norcoreano, Kim Jong-un, acordar una "definición compartida" de lo que implica la desnuclearización de Corea del Norte, después de meses de estancamiento en las negociaciones sobre ese tema.

"Estamos buscando una definición compartida de lo que es la desnuclearización. Esa es una gran prioridad en esta cumbre", prevista para el 27 y 28 de febrero en Hanoi ( Vietnam), afirmó un importante funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, en una conferencia de prensa telefónica, informó la agencia Télam.

En cambio, Estados Unidos no planea comprometerse en esta cumbre con una retirada de las tropas estadounidenses de Corea del Sur, a pesar de los rumores de que Washington podría estar negociando una declaración no vinculante del fin de la guerra de Corea, que finalizó con un armisticio en 1953. "Ese no es un tema que se esté discutiendo, no es un asunto operativo ahora mismo", afirmó un segundo funcionario en la misma conversación con la prensa.

A cambio de avanzar hacia la desnuclearización, Corea del Norte reclama concesiones graduales por parte de Washington, como el alivio de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas (ONU) como castigo por sus pruebas armamentísticas.

Se espera que Trump y Kim firmen en Hanoi una nueva declaración conjunta. Según la cadena CNN, ambos países se plantean intercambiar funcionarios "de enlace" para iniciar relaciones diplomáticas.