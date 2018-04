El Superior Tribunal de Justicia (STJ), máxima instancia penal de Brasil, negó hoy el nuevo hábeas corpus presentado por la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva para evitar su detención, ordenada por el juez Sérgio Moro, quien le dio hasta las 17 para presentarse a cumplir su condena a 12 años de prisión.

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva había adelantado esta mañana que no se entregará a la Policía Federal en Curitiba antes de las 17 como lo dispuso el juez Sérgio Moro.

El pedido de hábeas corpus buscaba bloquear la orden de arresto emitida la víspera por Moro, que emplazó a Lula a presentarse en la Policía para empezar a purgar su condena por corrupción pasiva y lavado de dinero.

El bufete de abogados Teixeira Martins alega que el tribunal de apelación de Porto Alegre indicó al juez que emitiera la orden de prisión sin haber analizado las objeciones presentadas contra el rechazo de los recursos.

Según los abogados, “no hubo agotamiento de la jurisdicción”, por lo cual no podía decretarse la orden de prisión. En su orden de prisión, Moro desconsideró esos recursos, definiéndolos como “patologías” del sistema judicial que solo buscan aplazar los tiempos y “no alteran juicios” ya emitidos.

Por una cuestión de procedimiento podría ser detenido recién mañana debido a que la Policía Federal brasileña está impedida constitucionalmente de cumplir órdenes de captura en horas de la noche.

Así lo explicó el profesor de derecho penal y reconocido abogado Celso Vilardi, quien además señaló que en la región sudeste de Brasil, como anochece cerca de las 18, es probable que el mandato del juez Moro contra Lula deba realizarse mañana a primera hora del día.

"Todo indica que habrá una noche más, pero yo recomiendo como abogado que se entregue en términos más cuidados. En Brasil una orden de captura en una casa o lugar de trabajo no puede ocurrir en período nocturno", explicó el letrado.

Uno de los principales sostenedores de que el ex mandatario, favorito en las encuestas, no se entregue y espere a la policía es Lindbergh Farias, jefe del bloque de senadores del PT, presente en Sao Bernardo do Campo.

"La violenta e ilegal determinación del Moro en tiempo récord tiene como único objetivo garantizar las tapas de las revistas Veja e Istoé del fin del de semana. Moro, además de un criminal, es una figura ridícula", afirmó el senador Farias.