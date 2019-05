"Muchas empresas que fueron aranceladas se irán de China a Vietnam o a otros países similares en Asia. íPor eso, China está tan desesperada por hacer un acuerdo! No quedará nadie en China para hacer negocios. íEso es muy malo para China y muy bueno para Estados Unidos!", escribió Donald Trump en su cuenta de Twitter . " China se aprovechó tanto de Estados Unidos que están mucho más adelante de nosotros (Nuestros presidentes no hicieron su trabajo). Por lo tanto, China no debería tomar represalías", continuó. "Le digo abiertamente al presidente Xi (Jinping) que China sufrirá mucho si no hace un acuerdo".