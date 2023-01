Un gato con abrigo, un perro con anteojos, un conejo con pantalones... En Nueva York, la pasión por las mascotas no tiene límites. En los parques, los perros son reyes o, a veces, bebés que viajan en cochecitos. Y los que todavía no son mascotas, brillan en tiendas con precios estratosféricos. El negocio de las mascotas en Estados Unidos registró ventas de casi 100.000 millones de dólares en 2020, cifra de la que no se quedó afuera La Gran Manzana. Sin embargo, en poco tiempo todo eso cambiará radicalmente.

Nueva York decidió prohibir la venta de perros, gatos y conejos a partir del año que viene, en busca de atacar las operaciones comerciales de cría calificadas como "fábricas de cachorros". La ley, que entrará en vigencia en 2024, promoverá el trabajo de las tiendas de mascotas con refugios, para ofrecer animales rescatados o abandonados en adopción.

Con la prohibición de venta de animales en las casi 80 tiendas de mascotas de Nueva York, los funcionarios esperan detener la venta de mascotas a menudo abusadas, enfermas y criadas en pésimas condiciones, haciendo que los compradores deban pagar además facturas veterinarias imprevistas y caras.

Apuntan a promover la adopción antes que la compra

"Este es un gran problema. Nueva York tiende a ser un gran comprador y lucrativo de estos molinos, y estamos tratando de reducir la demanda a nivel minorista", dijo el senador demócrata Michael Gianari, impulsor de la ley que además prohibirá a los criadores vender más de nueve animales al año. Para él, las fábricas de cachorros tratan a los animales "como mercancías".

“Terminar con la canalización de las fábricas de cachorros hacia el estado de Nueva York significa el triunfo de la compasión sobre los males inherentes a una industria cruel que busca ganancias al someter a animales inocentes a un trato salvaje”, dijo la asambleísta Linda Rosenthal, una demócrata que patrocinó la legislación en la cámara baja. .

La nueva ley no afectará a los criadores domésticos que vendan animales nacidos y criados en su propiedad.

Las tiendas de mascotas, en pie de guerra

Gianari reconoció que "no hay tienda de mascotas que no se vea afectada". Por su parte, los locales argumentaron que la ley no hará nada para cerrar a los criadores de otros estados o aumentar sus estándares de atención y dijeron que resultaría en el cierre de las docenas de tiendas de mascotas que quedan en Nueva York.

Emilio Ortiz, gerente de la tienda de mascotas Citipups en la ciudad de Nueva York, dijo a NPR que la prohibición es injusta, ya que junta a "los buenos con los malos". “El noventa por ciento de nuestro negocio es vender perros. No vamos a sobrevivir a esto”, lamentó Ortiz, quien hace más de diez años trabaja en ese rubro.

La industria sostuvo que la prohibición también conduciría a una cadena de consecuencias no deseadas que harían más difícil para los neoyorquinos obtener una mascota y potencialmente conduciría a un mercado clandestino.

En la misma línea habló Jessica Selmer, presidenta de People United to Protect Pet Integrity (PUPPI), una coalición de propietarios de tiendas de mascotas de Nueva York. Para ella, la ley es "descuidada" y "contraproducente". "Espero que el gobernador considere remedios legislativos para algunas de las trampas del proyecto de ley", declaró.

“Al poner fin a las tiendas de mascotas locales autorizadas y reguladas, eliminarán a las personas que examinan a los criadores, aseguran la salud de las mascotas recién alojadas con veterinarios establecidos y garantizan el éxito de una nueva familia de mascotas”, agregó Selmer.

Cómo será la ley

Para suavizar el golpe sobre las tiendas, la implementación de la prohibición se retrasó hasta diciembre de 2024. También se permitirá que las tiendas de mascotas cobren alquileres a los refugios de animales que utilizan las tiendas de mascotas como un espacio para realizar eventos de adopción de animales rescatados.

A las personas aún se les permitiría comprar los animales directamente de los criadores, un intento de permitir que los posibles dueños de mascotas visiten y compren a los criadores responsables.

Muchos refugios están repletos de perros y gatos

Sin embargo, parte de la intención de la legislación es alentar a las personas a adoptar mascotas de refugios y organizaciones de rescate, que dicen que están repletos de perros, muchos de los cuales fueron abandonados por personas que buscaron mascotas durante la pandemia.

La ley es similar a una que promulgó California en 2017, a la que le siguieron Maryland en 2020 e Illinois en 2021.