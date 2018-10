El embajador de Honduras en México, Alden Rivera Montes, afirmó que una segunda caravana de migrantes que salió el domingo desde Honduras tiene planeada una ruta que pasaría por los estados mexicanos de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas para llegar a la ciudad de McAllen, Texas, en Estados Unidos.

En declaraciones a un medio mexicano, el diplomático subrayó que la ruta de la caravana de migrantes podría sufrir modificaciones, dependiendo de las acciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y las autoridades federales mexicanas.

El domingo, una segunda caravana de migrantes partió del poblado de Esquipulas, en Honduras, con destino hacia la frontera entre México y Guatemala, pero con la firme intención de alcanzar territorio de los Estados Unidos.

El embajador hondureño rechazó además las declaraciones del presidente Donald Trump y aseguró que los miembros de la caravana no pertenecen al grupo delictivo denominado Mara Salvatrucha.

"No son miembros de la Mara, no son delincuentes. Son ciudadanos que luchan en su país por una vida mejor y que al tener un cierto grado de frustración por no tener movilidad social deciden iniciar un proceso migratorio ", dijo Rivera Montes.

Y apuntó que la mayoría de las personas que migran de la zona conocida como Triángulo Norte (conformada por Guatemala, Honduras y El Salvador) lo hacen por falta de oportunidades de trabajo, inseguridad o la reunificación con familiares.

El lunes, el presidente de Estados Unidos afirmó que en el grupo de migrantes estaba un número indeterminado de criminales y personas provenientes de Medio Oriente.