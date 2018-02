La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció ayer que no participará de los comicios presidenciales del 22 de abril en Venezuela, aunque aclaró que concurriría si el gobierno garantizara "transparencia y confiabilidad" al proceso electoral. Pese a ello, al menos tres partidos integrantes de la MUD no descartaban postular al exgobernador Henri Falcón como candidato presidencial "unitario" de ese sector de la oposición. "El evento prematuro y sin condiciones que se anuncia para el próximo 22 de abril es solo un show del propio gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene, en medio de la agonía y el sufrimiento de los venezolanos", dice una declaración de la MUD.