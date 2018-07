Dos vicepresidentes del Partido Consevador, Maria Caulfield y Ben Bradley, renunciaron en desacuerdo con el plan de Theresa May para "suavizar" el Brexit. Ambos desempeñaban los cargos desde enero último. La doble dimisión, un día después de la renuncia de Boris Johnson como titular del Foreign Office y de Davis Davis como ministro para la salida de la UE, dejaron en evidencia las profundas divisiones del Partido Conservador ante el Brexit.En su carta de dimisión, el diputado Ben Bradley criticó a May por poner la cuestión de Irlanda del Norte por delante de los intereses del Reino Unido y defendió como "una alternativa plausible" el "no acuerdo" con Bruselas y la decisión de poner al país bajo el único paraguas normativo de la Organización Mundial del Comercio.