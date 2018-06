El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país no se convertirá en "un campo de inmigrantes", al compararlo "con lo que está sucediendo en Europa", e insistió en que un país necesita fronteras fuertes.

"Estados Unidos no será un campo de inmigrantes y no será un campo de acogida de refugiados. Lo que está ocurriendo en Europa y otros lugares, no lo permitiré, no bajo mi vigilancia", dijo Trump en un acto en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense defendía así su política migratoria de mano dura ante la polémica desatada por la separación de menores de sus familias tras cruzar ilegalmente la frontera.

Trump insistió una vez más en "un país sin frontera no es un país para nada", informó la agencia de noticias EFE.