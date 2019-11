El ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, asilado en México junto al ex presidente Evo Morales luego de que ambos se vieron forzados a renunciar por presión de las Fuerzas Armadas, dijo que en su país no puede haber elecciones si antes no se restituyen las garantías democráticas.

García Linera participó junto a Morales de un encuentro con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUIC-UNAM), donde analizaron la situación que los llevó a abandonar el poder en su país.

"Vamos a ir a elecciones, tiene que haber elecciones en Bolivia. Nosotros no vamos a ser candidatos, pero tenemos derecho de hacer política al lado de los nuestros", expuso el ex vicepresidente.

"¿Qué es lo que viene ahora?", cuestionó a la audiencia y respondió "que se vayan los golpistas porque no puede haber elecciones si no se restituye las garantías democráticas", según reprodujo la agencia de noticias EFE.

Antes, en su participación, Morales aprovechó para mandar un mensaje al pueblo boliviano y al movimiento indígena.

"Lo que pasó en estas últimas semanas nos enseña que es mejor estar unidos y cómo un pensamiento de liberación, un programa del pueblo, y sobre todo pensando en las nuevas generaciones, este movimiento político por ahora estará fuera del gobierno", apuntó.

Dijo que el pueblo boliviano "recién se dan cuenta como es vivir con un gobierno de facto, con militantes de la derecha".

Durante su discurso una decena de bolivianos residentes en México se manifestaron en la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, pero su protesta fue acallada por las más de 1.300 personas que le gritaron a Evo "íPresidente, presidente" y "íNo estás solo, no estás solo!".

El ex mandatario lamentó la muerte de más de 30 personas y las decenas de heridos en Bolivia en las últimas semanas.