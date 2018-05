La ex jueza de la Corte Suprema de Paraguay (CSJ) Alicia Pucheta se convirtió ayer en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia del país, cargo para el que fue designada por el Congreso.

Al jurar el cargo la ex magistrada prometió que trabajará en la transición política hasta la asunción del próximo gobierno, presidido por Mario Abdo Benítez.

Pucheta sustituye a Juan Afara, quien renunció para presentarse como candidato a senador en las elecciones del 22 de abril, y fue designada con el voto a favor de 27 senadores y 54 diputados, en su gran mayoría del gobernante Partido Colorado.

La nueva vicepresidenta agradeció especialmente al presidente Horacio Cartes, quien la nominó para el cargo con el propósito de que ella lo suceda luego en la Presidencia de la República para que pueda asumir como senador en julio.

"Es para mí un inmenso honor asumir como vicepresidenta del Paraguay y me siento muy honrada no solo como ciudadana que llega por primera vez a este cargo, sino como mujer, madre, maestra y quien ha construido una trayectoria profesional de muchos años en la administración de Justicia y en la educación superior", dijo la ex magistrada.

El nombramiento de Pucheta allana el camino para que se convierta más adelante en la primera presidenta del país, si Cartes renuncia antes de finalizar su mandato el 15 de agosto, para jurar como senador, tras ser elegido en los comicios de abril.