¿Cómo iba a saber Cy que estaba siendo estafado? El hombre de 52 años sufría por su padre enfermo, su familia y su difícil momento económico. "Si puedo ganar dinero, puedo ayudar a tanta gente a mi alrededor", le dijo en una conversación a Jessica, una supuesta colega del pasado con la que estableció una relación virtual. Pero su ilusión no era más que un castillo de arena. Y una vez que algunos vientos y mareas pasaron, ya no quedaba nada: Cy perdió más de un millón de dólares, perdió relaciones y perdió a su padre.

Todo se debió a una estafa conocida como la "matanza de cerdos", en donde la estrategia es engañar a una persona para invertir en una plataforma falsa, convencerlo de poner cada vez más dinero y, eventualmente, desaparecer. En otras palabras, es engordar el cerdo lo máximo posible antes de matarlo. Y no es una estafa aislada, sino casi una industria que los expertos calculan en miles de millones de dólares.

Y una de las tantas historias que componen estas estafas es la que Cy, bajo condición de anonimato, le contó entre lágrimas a Forbes. De lo más anodino hasta lo más personal, la conversación con Jessica fue convenciéndolo poco a poco de que estaba ganando mucho dinero, aún más del que necesitaba para ayudar a su padre y a su esposa para que trabajara menos horas. En poco más de dos meses, Cy pasó de luchar por la estabilidad a perder las esperanzas por completo, a tal punto que tuvo que ser trasladado a un hospital debido a sus pensamientos suicidas.

La estafa se llama "matanza de cerdos" porque se engorda al animal hasta matarlo

Cy recurrió a la policía, pero nada tenían para hacer. Su caso, como tantos otros, pasó a ser investigado por el FBI, pero todos tienen por ahora una misma respuesta: no hay forma de recuperar su dinero. Para peor, los estafados se enteran de que el estafador es probablemente una víctima, porque la industria de "matanza de cerdos" tiene su epicentro en países como Camboya, Laos y Myanmar, a donde muchas personas llegan atraídas por la perspectiva de un trabajo mejor pagado y luego son obligadas a realizar estas estafas, a veces bajo amenazas. A menudo, sus pasaportes y teléfonos celulares son confiscados a su llegada.

El camino de la estafa

Cy fue contactado mediante un mensaje anónimo, a partir del cual estableció una conversación con la supuesta Jessica. A medida que fueron entrando en confianza, el hombre le revelaba la enfermedad de su padre y sus ganas de ayudar a su familia. Y la solución que no encontraba pareció aparecerse con Jessica, que le insistió para que descargara MetaTrader, una aplicación disponible en la App Store de Apple.

El hombre creyó que un hombre de Hong Kong le había dado información privilegiada a Jessica para invertir. "Confía en mí, el mensaje es 100% exacto", le aseguró Jessica. Y Cy confió. Parecía muy simple: "comprar arriba" o "comprar abajo" eran los únicos dos botones. Con eso, Jessica había logrado ganar 5 millones de dólares. Cy ya pensaba que, si ganaba tanto dinero, iba a poder ayudar a mucha más gente que solo su familia inmediata.

MetaTrader fue el escenario donde Cy perdió todo su dinero

La operación mínima era de 10.000 dólares. Aunque primero desconfió —le pidió 5.000 dólares a Jessica, quien se negó—, puso ese monto. La inversión fue creciendo hasta los 50.000 dólares, y la supuesta ganancia era de USD 13.000. Confiado, Cy comenzó a liquidar acciones, vendiendo casi 58.000 dólares de su cartera de fondos mutuos y luego otros 70.000 al día siguiente. Su padre se estaba muriendo y, mientras lo apoyaba emocionalmente, Jessica le pedía más dinero para el "gran mercado".

Llevaba invertidos 400.000 dólares, e hizo el esfuerzo de llegar a 500.000. Pensó que para ese punto había ganado 90.000 dólares. Cy recordó que todavía tenía una línea de crédito con garantía hipotecaria, un tipo de préstamo financiero disponible para los propietarios que usa la propia casa como garantía. Retiró 200.000 dólares y los transfirió a su billetera de criptomonedas en preparación para el próximo "gran mercado".

MetaTrader de repente comenzó a mostrar su saldo en USD 480.000 negativos. Cy no podía entender por qué. Jessica sugirió más inversión para recuperar las pérdidas. Aunque acababa de perder a su padre, Cy lo intentó todo: logró pedir prestados USD 100.000 a un amigo de la infancia y vendió cientos de miles más de sus propios activos. En total, llevaba puestos más de un millón de dólares. El saldo volvió a aparecer en negativo, y esta vez, la respuesta de Jessica fue una sentencia: "Ve a la policía para que te ayude. Por favor no me llames".

Su último mensaje para ella fue el 1 de junio de 2022: “No tengo dinero, pero hay personas que pueden ayudarte si estás haciendo esto de mala gana”. Ella no respondió.

Cómo perderlo todo

Cy forma parte de un colectivo de más de diez personas estafadas que habló con Forbes. A diferencia de la víctima de estafa estereotipada, muchos de ellos tienen un alto nivel de educación y conocimientos digitales. Es que la "matanza de cerdos" —una versión mejorada de las estafas románticas— puede llegar por cualquier lado: a través de LinkedIn, a través de aplicaciones de citas o incluso, como fue el caso de Cy, a través de un mensaje de texto aleatorio.

Las autoridades, hasta ahora, no pudieron ayudar a nadie. Según CipherBlade, una firma de análisis de investigación de criptomonedas, las pérdidas mundiales por estafas de matanza de cerdos ascienden a "decenas de miles de millones" de dólares estadounidenses solo en 2021, y agrega que las supuestas pérdidas son "increíblemente altas".

En este caso, los estafadores también suelen ser víctimas

MetaTrader, que ofrece licencias para su software, permite el comercio legítimo por parte de corredores reales. Pero, según GASO, MetaTrader también permite a los licenciatarios usar un complemento particular, conocido como Virtual Dealer, que los estafadores pueden usar para “manipular esos precios de mercado y simular saldos de cuenta, ganancias o pérdidas”. "Todo se ve y se siente real, pero todo es una invención", explicaron a Forbes.

Ahora, unos tres meses después, Cy está haciendo todo lo posible para reparar los escombros de las relaciones familiares rotas y la ruina financiera que creó. Pero es un trabajo duro con niños pequeños. Un GoFundMe establecido para él por un miembro de la familia solo juntó una pequeña parte de todo lo que perdió.

Las deudas de Cy lo persiguen a diario, y Jessica también: “Todos los días vivo en esta pesadilla”.