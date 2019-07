La negativa del Partido Popular Europeo (PPE) y la oposición de los países del grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) a la fórmula de compromiso negociada en el marco del G20 de Osaka el fin de semana, que llevaría al socialista holandés Frans Timmermans a la presidencia de la Comisión Europea, alejó la posibilidad de un acuerdo sobre el reparto de los altos cargos de la Unión Europea ( UE) en la cumbre extraordinaria que se celebraba ayer en Bruselas.

Al cierre de esta edición persistía la incertidumbre acerca de las nuevas autoridades. La intención del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, es que los líderes de la UE respeten el proceso de los "spitzenkandidaten" ûlos cabezas de lista propuestos por los grupos políticos- para garantizar el apoyo de la Eurocámara, aunque era consciente de que la propuesta de compromiso promovida por los líderes de España, Holanda, Francia y Alemania generaba fuertes resistencias, tanto en el PPE como entre los países del grupo de Visegrado, radicalmente opuestos a Timmermans, a quien le cuestionan su papel en defensa del estado de derecho.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, envió una carta al presidente del PPE, Joseph Daul, en la que calificó de "error muy serio e histórico" dar vía libre a los socialistas porque sería "humillante", minaría la "autoridad y dignidad" del partido y supondría un golpe para el prestigio del PPE. "No, Frans Timmermans no es un candidato de compromiso. Divide a Europa y no entiende a Europa central, no entiende a los países que afrontan la crisis postcomunista", cuestionó también el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.