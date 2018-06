Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), consideró que es "demasiado pronto" para evaluar el impacto en la política monetaria de una escalada en la disputa arancelaria entre Estados Unidos y sus principales aliados comerciales, no obstante lo cual no cree que haya motivos para ser optimistas al respecto.

"No es fácil y aún no es tiempo de determinar qué consecuencias tendrá esto sobre la política monetaria pero no existen razones para ser optimistas en torno al tema", dijo Mario Draghi en un foro del BCE en la ciudad portuguesa de Sintra.

Draghi señaló que las fuerzas que frenan los salarios en la zona euro gradualmente se están disipando y el Banco Central Europeo confía en que la inflación continuará su ascenso hacia la meta del BCE, de casi 2 por ciento.

El funcionario sostuvo que los costos laborales estaban en un sendero alcista, agregando que él tenía poca evidencia de que el comercio electrónico estuviera afectando a la inflación.

Los factores que moderan la inflación incluyen un mercado laboral holgado, productividad baja, el retroceso de los sindicatos, las reformas de los mercados laborales, un incremento en la oferta de trabajo y la preferencia de los trabajadores por la estabilidad en lugar de mayores salarios, dijo Draghi.

"Vemos que todos esos efectos combinados (...) gradualmente se están disipando", sostuvo.

Al respecto, el jefe del banco central de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo también en Sintra que la economía de su país podría sufrir un "impacto significativo" si la guerra comercial entre Estados Unidos y China continúa.

Y si bien descartó la posibilidad de que se produzca una recesión en la eurozona, Draghi reconoció la posibilidad de que se registre un crecimiento más bajo que el previsto antes de que Donald Trump comenzara a lanzar nuevos aranceles comerciales a diestra y siniestra.