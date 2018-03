El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el antichavista Omar Barboza, pidió al Gobierno de Nicolás Maduro suspender las elecciones presidenciales del 20 de mayo, en las que no participará el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas.

"Todavía no he renunciado a la esperanza de que el Gobierno rectifique, que suspenda esa elección. Esa elección va a profundizar la crisis si se produce como la tienen planificada ellos", dijo Barboza, dirigente del opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), al canal privado Venevisión.

El diputado pidió al chavismo postergar los comicios para diciembre, cuando generalmente se celebran estas votaciones en el país caribeño, y adelantó que de acceder a esta petición, la coalición de partidos contrarios al Gobierno, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), competiría en la contienda.

"Si hay un cambio en la fecha y hay condiciones, nosotros participamos. Si hay condiciones que hagan competitiva la elección, nosotros queremos participar", remarcó. Barboza pidió al exgobernador Henri Falcón, único miembro de la MUD que desobedeció el rechazo a los comicios e inscribió su candidatura presidencial, renunciar a esta carrera y "no ser cómplice de un fraude electoral".

La Comisión de Política Exterior de la AN pidió este mes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no avalar las elecciones porque "no cuenta con las garantías mínimas para la competencia electoral equitativa".