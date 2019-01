Una comisión del Senado italiano comenzó a debatir si levantan la inmunidad al viceprimer ministro y ministro del Interior, Matteo Salvini, al cual un tribunal siciliano quiere juzgar por haber retenido el buque militar italiano Diciotti el pasado agosto.

Para permitir el juicio, el Tribunal de Ministros de Catania necesita la luz verde de la Cámara Alta, algo que puede ser posible después de que algunos exponentes del Movimiento 5 Estrellas (M5E), socios de gobierno de la Liga, anticiparon que lo permitirán.

Salvini se podría llegar a enfrentar a hasta 15 años de prisión por los cargos de secuestro de personas, abuso de poder y detención ilegal tras haber bloqueado durante cinco días a la Diciotti con 177 migrantes a bordo, que al final pisaron tierra después de que la Iglesia italiana, Irlanda y Albania aceptaran recibirlos.

El líder de la Liga leyó la semana pasada la notificación judicial en uno de sus vídeos en directo de Facebook y no tardó en declararse "culpable de haber defendido las fronteras y la patria", pero luego pidió no ser enjuiciado porque sus acciones correspondieron a un "preeminente interés público". El cambio de postura obedece a que la legislación que regula los procesos contra presidentes y ministros dicta que no pueden enjuiciarlos si el afectado ha actuado para "proteger un interés del Estado constitucionalmente relevante o por un preeminente interés público".

Ahora, el Senado tiene un máximo de dos meses para decidir si levantar la inmunidad a Salvini. Primero, una junta formada por senadores de todos los partidos deberá emitir un informe, y luego la Cámara alta al completo votará sobre el asunto.